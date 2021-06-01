Лукашенко просить Путіна відкрити авіамаршрут до Криму через Росію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна із проханням відкрити авіамаршрут до Криму через Росію.

Читайте Білорусь ускладнила виїзд з країни для своїх громадян

Лукашенко сказав, що у Криму розташований санаторій у Місхорі, до якого завжди їздили на відпочинок білоруси і, за словами самопроголошеного президента, щоб не загострювати ситуацію, робили це через територію України.

Тепер, коли Україна та низка інших держав закрили небо для білоруських літаків, потрапити до тимчасово окупованого півострову звичним шляхом не вдасться.

– Я Путіну сказав: Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають, – зазначив Лукашенко.

Про це Лукашенко сказав під час наради 1 червня та додав, що абсолютно не переймається політичною стороною питання і вважає, що з нього нема чого взяти.

Білорусь та Росія

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у можливому союзі Білорусі та Російської Федерації криється реальна небезпека для України.

Зеленський наголосив, що у разі об’єднання оборонних сил цих держав, вони зможуть чинити на інших реальний тиск.

Джерело: Белта