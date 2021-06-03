Суддю з Броварів засудили до 6 років в’язниці за €1 тис. хабара

3 червня Вищий антикорупційний суд України засудив до шести років в’язниці суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Ганну Білик. Їй оголосили обвинувальний вирок за хабар у сумі €1 тис.

Так, ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні €1 тис. хабаря за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

Білик призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією її автомобіля та земельної ділянки в Броварах.

Якщо вирок набуде чинності протягом 30 днів, то суддя не зможе три роки обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя.

За даними слідства, у 2017 році Білик вимагала хабар у приватного підприємства за роз’яснення рішення на його користь щодо повернення вилучених фіскалами 13,5 тонн дизпалива.

Затримання заступника голови Чернігівської ОДА

Днями ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника за підозрою у шахрайстві у великих розмірах.

Так, заступник мав забезпечувати відсутність конкурентів та сприяти продажу готельного комплексу за зниженою ціною.

Джерело: ВАКС

Фото: Олег Новіков