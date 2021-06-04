Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Дело Медведчука: Порошенко допросили в СБУ

Дело Медведчука: Порошенко допросили в СБУ

Служба безопасности Украины допросила бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма в отношении народных депутатов от партии ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

— Петра Порошенко вызвали как свидетеля в уголовном производстве по подозрению относительно нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении ими уголовных преступлений, — сообщили в пресс-центре СБУ.

В СБУ отметили, что Порошенко вызвали исключительно для всестороннего и объективного исследования обстоятельств указанного уголовного производства.

Допрос экс-президента в СБУ длился более трех часов.

Народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

Читайте
Скандальный суд Медведчука: в чем обвиняют и что будет дальше

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Если их вину по статье о госизмене докажут, то обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет, а по статье о разграблении национальных ресурсов — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

13 мая Печерский районный суд города Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 20 мая Печерский райсуд дал разрешение на задержание Козака.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка