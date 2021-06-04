Дело Медведчука: Порошенко допросили в СБУ

Служба безопасности Украины допросила бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма в отношении народных депутатов от партии ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

— Петра Порошенко вызвали как свидетеля в уголовном производстве по подозрению относительно нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении ими уголовных преступлений, — сообщили в пресс-центре СБУ.

В СБУ отметили, что Порошенко вызвали исключительно для всестороннего и объективного исследования обстоятельств указанного уголовного производства.

Допрос экс-президента в СБУ длился более трех часов.

Народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Если их вину по статье о госизмене докажут, то обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет, а по статье о разграблении национальных ресурсов — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

13 мая Печерский районный суд города Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 20 мая Печерский райсуд дал разрешение на задержание Козака.