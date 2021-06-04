Справа Медведчука: Порошенка допитали в СБУ

Служба безпеки України допитала колишнього президента України Петра Порошенка як свідка у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму щодо народних депутатів від партії ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

— Петра Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака у скоєнні кримінальних злочинів, – повідомили у прес-центрі СБУ.

В СБУ наголосили, що Порошенка викликали виключно для всебічного та об’єктивного дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Допит екс-президента в СБУ тривав понад три години.

Народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку та Козаку у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Якщо їхню провину за статтею про держзраду доведуть, то обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років, а за статтею про розграбування національних ресурсів – позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня Печерський районний суд міста Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 20 травня Печерський райсуд дав дозвіл на затримання Козака.