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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Глава европейской дипломатии поддержал проведение саммита Крымской платформы

Жозеп Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал проведение саммита Крымской платформы. Он также поддержал Украину и назвал Россию стороной конфликта.

Об этом Боррель заявил во время видеоконференции Совета Безопасности ООН.

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Глава европейской дипломатии поздравил президента Владимира Зеленского с инициативой проведения саммита Крымской платформы.

— Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы, — заявил Боррель.

Он также отметил, что Россия является стороной конфликта и призвал Совет Безопасности ООН больше делать для поддержания мира в Украине.

— Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию, — добавил Боррель.

Политик подчеркнул, что примет участие в саммите Крымской платформы вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Крымская платформа

В конце февраля 2020 года Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года саммита Крымской платформы.

Украина развивает эту площадку как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиту прав и интересов украинцев.

Подробнее о Крымской платформе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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