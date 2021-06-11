Об этом Боррель заявил во время видеоконференции Совета Безопасности ООН.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал проведение саммита Крымской платформы. Он также поддержал Украину и назвал Россию стороной конфликта.

Он также отметил, что Россия является стороной конфликта и призвал Совет Безопасности ООН больше делать для поддержания мира в Украине.

— Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию, — добавил Боррель.

Политик подчеркнул, что примет участие в саммите Крымской платформы вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Крымская платформа

В конце февраля 2020 года Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года саммита Крымской платформы.

Украина развивает эту площадку как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиту прав и интересов украинцев.

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