Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав проведення саміту Кримської платформи. Він також підтримав Україну та назвав Росію стороною конфлікту.

Про це Боррель заявив під час відеоконференції Ради Безпеки ООН.

Читайте Кулеба закликає Раду Європи зробити внесок у досягнення цілей Кримської платформи

Глава європейської дипломатії привітав президента Володимира Зеленського з ініціативою проведення саміту Кримської платформи.

– Я вітаю ініціативу президента Зеленського скликати саміт Кримської платформи, – заявив Боррель.

Він також зазначив, що Росія є стороною конфлікту й закликав Раду Безпеки ООН більше робити для підтримання миру в Україні.

– Через шість років після того, як всі члени Ради Безпеки одноголосно підтримали Мінські домовленості, дуже мало зроблено для їх реалізації. Росія є стороною конфлікту, і ми враховуємо це, щоб займати конструктивну позицію, – додав Боррель.

Політик підкреслив, що візьме участь у саміті Кримської платформи разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Кримська платформа

Наприкінці лютого 2020 року Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня 2021 року саміту Кримської платформи.

Україна розвиває цю площадку як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму, а також захист прав та інтересів українців.

Детальніше про Кримську платформу – читайте на Фактах ICTV.