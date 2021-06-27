Вікно можливостей з’явиться – будьте готові: посол Німеччини щодо членства України в НАТО

Україна стане членом НАТО тільки лише, коли буде прийнято відповідне політичне рішення.

Таку думку висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в одному з інтерв’ю.

За її словами, Україна вже отримала статус партнера Північноатлантичного Альянсу з розширеними можливостями, що дозволяє Києву наближатися до членства.

– Це, звичайно, не ПДЧ, але тим не менш Україна таким чином наблизиться до Альянсу. Я завжди згадую естонського міністра оборони, який років п’ять тому сказав у Берліні: якби Естонія не була готова, коли їй запропонували стати членом НАТО, сьогодні їй вже не дозволили б вступити до Альянсу, – заявила Фельдгузен.

Вона зазначила, що згодна з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, що питання членства України в НАТО – є політичним. Посол Німеччини зазначила, що в кожної держави з’являються такі політичні вікна можливостей, та країна має бути готовою до цього моменту.

Німецький дипломат додала, що в Україні чомусь звинувачують Францію та Німеччину у відмові надати Києву ПДЧ у 2008 році на Бухарестському саміті, проте, за її словами, Альянс – це консенсусна організація.

– Цей консенсус потрібно знайти. На мою думку, Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції. Але це точно відбудеться не завтра. У НАТО завжди були проблеми з країнами, в яких йде війна. Безумовно, одна з переваг НАТО – п’ята стаття Вашингтонського договору, але всі бояться прямого зіткнення з Росією, – зазначила вона.

Фельдгузен також зазначила, що українці переоцінюють вплив Німеччини в НАТО, оскільки там є й інші великі гравці, такі як США, Франція, Великобританія та Канада. Київу, вважає дипломат, варто спілкуватися саме з цими країнами, які є прихильниками вступу країни до Альянсу.

При цьому посол підкреслила, що не вважає ані Францію, ані Німеччину винною в окупації півострова Крим Росією. Вона додала, що не впевнена, чи могло ПДЧ для України якимось чином перешкодити планам росіян.

Членство в НАТО

У квітні ймовірне членство України в НАТО прокоментував генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

Долю членства суверенних країн у Північноатлантичному Альянсі можуть вирішувати лише 30 країн-союзників.

Генсек НАТО зазначив, що це залежатиме не тільки від політичної волі союзників, а й від готовності України виконувати умови, необхідні для отримання членства.