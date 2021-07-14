Аваков подал в отставку: реакция МВД и политиков

Многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля неожиданно написал заявление об отставке. Он руководит МВД более семи лет. В министерстве и среди политиков уже есть первые реакции на решение Авакова уйти с должности.

Так, заместитель главы МВД Антон Геращенко поблагодарил Авакова за “возможность работать вместе, учиться и делать добрые дела в пользу Украины”. Вместе с тем он заявил, что кандидатура Дениса Монастырского, которую предложил президент, является одним из лучших вариантов на замену нынешнему главе МВД.

Также он не исключает, что останется работать в МВД, если ему поступит такое предложение.

— Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше, — сказал Геращенко в эфире телеканала Украина 24.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк в свою очередь заявил, что уйдет из МВД в случае отставки Авакова. По его словам, он это сделает с гордо поднятой головой.

— Безусловно, я пойду вместе со своим министром. Пойду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза. Жизнь продолжается, — сообщил он на своей странице в Facebook.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после заседания фракции, где обсуждалась новая кандидатура на должность главы МВД, заявил, что причиной отставки Авакова было собственное желание министра. Он сказал, что причины такого поступка пока неизвестны.

— Арсен Борисович сам же написал заявление. Неизвестны причины. Не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий расхода… Ничего здесь революционного нет… Какие основания? Одно основание — по собственному желанию, — сказал Арахамия.

Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук предположила, что именно президент Владимир Зеленский предложил Авакову уйти в отставку. Кроме этого, она сомневается, что преемник Авакова будет лучше.

— Были ошибки (в работе Авакова, — Ред.), но это не значит, что преемник будет лучше. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет это женщина или мужчина, понимал ответственность “, — заявила она журналистам.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко также отреагировал на заявление министра об отставке. По его мнению, Аваков был открыт к журналистам.

— Он любит государственные коммуникации, чувствует их вес в современный мегаинформационное время, исповедует открытость и осведомленность с потребностями журналистов… Рад, что удалось сделать несколько успешных проектов, — написал Шевченко в Facebook.

Реакции от президента Владимира Зеленского или премьер-министра Дениса Шмыгаля на заявление Авакова пока не было. Другие заместители главы МВД также пока не комментировали его решения.

Отметим, возможным преемником Авакова на должности является глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который представляет фракцию Слуга народа. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Монастырский согласился возглавить ведомство.

— Решил ответить “да” на предложение президента возглавить МВД. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность, — рассказал Монастырский журналистам 13 июля.

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что в Верховной Раде голосовать за отставку Авакова и назначение Монастырского будут в четверг, 15 июля. По ее словам, фракция поддержит кандидатуру Монастырского.