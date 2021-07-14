Аваков подав у відставку: реакція МВС і політиків

Багаторічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня несподівано написав заяву про відставку. Він керує МВС понад сім років. У міністерстві та серед політиків вже є перші реакції на рішення Авакова піти з посади.

Так, заступник глави МВС Антон Геращенко подякував Авакову за “можливість працювати разом, вчитися і робити добрі справи на користь України”. Разом з тим він заявив, що кандидатура Дениса Монастирського, яку запропонував президент, є одним з найкращих варіантів на заміну нинішньому главі МВС.

Також він не виключає, що залишиться працювати в МВС, якщо йому надійде така пропозиція.

– Якщо я буду потрібен країні, я буду захищати Україну далі, – сказав Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк своєю чергою заявив, що піде з МВС у разі відставки Авакова. За його словами, він це зробить з гордо піднятою головою.

– Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі. Життя триває, – повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія після засідання фракції, де обговорювалася нова кандидатура на посаду глави МВС, заявив, що причиною відставки Авакова було власне бажання міністра. Він сказав, що причини такого рішення поки невідомі.

– Арсен Борисович сам же написав заяву. Невідомі причини. Не було ніяких сумнівів, що буде мирний сценарій розходу… Нічого тут революційного немає… Які підстави? Одна підстава – за власним бажанням, – сказав Арахамія.

Нардеп від Слуги народу Ірина Верещук припустила, що саме президент Володимир Зеленський запропонував Авакову піти у відставку. Крім цього, вона сумнівається, що наступник Авакова буде кращим.

– Були помилки (в роботі Авакова, – Ред.), але це не означає, що наступник буде кращим. Тому мені дуже б хотілося, щоб людина, яка готується стати міністром і можливо їм стане, буде це жінка або чоловік, розуміла відповідальність, – заявила вона журналістам.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко також відреагував на заяву міністра про відставку. На його думку, Аваков був відкритим до журналістів.

– Він любить державні комунікації, відчуває їх вагу у сучасному мегаінформаційному часі, сповідує відкритість і обізнаність з потребами журналістів… Радий, що вдалося зробити кілька успішних проектів, – написав Шевченко в Facebook.

Реакції від президента Володимира Зеленського або прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на заяву Авакова поки не було. Інші заступники глави МВС також поки не коментували його рішення.

Зазначимо, можливим наступником Авакова на посаді є глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який представляє фракцію Слуга народу. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Монастирський погодився очолити відомство.

– Вирішив відповісти “так” на пропозицію президента очолити МВС… Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду, – розповів Монастирський журналістам 13 липня.

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила, що у Верховній Раді голосувати за відставку Авакова та призначення Монастирського будуть у четвер, 15 липня. За її словами, фракція підтримає кандидатуру Монастирського.

Глава фракції Давид Арахамія припустив, що кандидатуру Монастирського підтримають понад 300 народних обранців.