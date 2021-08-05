Вже шукайте місце у РФ: Зеленський – до жителів Донбасу, що вважають його російським

Президент України Володимир Зеленський закликав проросійськи налаштованих громадян залишити територію Донбасу.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю одному з телеканалів.

– Це велика помилка, що жителі окупованих територій вважають, нібито вони росіяни, їхня справа є правою і їм потрібно до Росії, але при цьому не залишають Донбас, – сказав Зеленський.

За його словами, якщо Україна не поверне контроль над цією територією, відновлення цивілізованого життя буде неможливим.

Він наголосив, що з приходом руского міра щастя для жителів там не буде. Зеленський закликав їх визначитися, чи вважають вони це місце своєю домівкою.

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За словами президент України, до від’їзду нікого не примушиватимуть, оскільки таке рішення людина повинна прийняти самостійно.

– Я вважаю, що тим, хто любить Росію, потрібно їхати туди й шукати там собі місце заради власних дітей та онуків. Це правильно, – додав голова держави.

Він також висловив упевненість в тому, що територія Донбасу ніколи не приєднається до Росії.

Крім того, Зеленський закликав проукраїнські налаштованих мешканців Донбасу триматися, незважаючи на всі складнощі, оскільки цю територію рано чи пізно буде деокупувано.

Нагадаємо, в кінці липня Зеленський провів засідання РНБО у Донецькій області.

Він зустрівся із українськими захисниками, які беруть участь в Операції об’єднаних сил.

Крім того, він представив нового головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.