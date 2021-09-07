Партия Слуга народа не планирует выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, которые состоятся в конце октября этого года.

Об этом сообщил на брифинге глава фракции Слуги народа Давид Арахамия.

Такое решение он объяснил тем, что в партии нет сильной кандидатуры, которая могла бы побороться за пост главы Харькова.

— Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова – Ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться. С большой вероятностью, — заявил Арахамия.

Глава партии Александр Корниенко, в свою очередь, уточнил, что кандидатов на местные выборы выдвигают местные организации, и недавно состоялся технический съезд по этому вопросу. Корниенко подтвердил намерения Слуги народа не выдвигать своего кандидата на выборах в Харькове.

В то же время политик предположил, что отдельные представители партии могут самовыдвигаться и побороться за кресло мэра.

— Скорее всего, с большой вероятностью, наша партийная организация не будет выдвигать. Я допускаю, что депутаты городского или других советов от Слуги народа могут самовыдвигаться. Но это будет не выдвижение от партии, — объяснил Корниенко.

Он добавил, что такие кандидаты-самовыдвиженцы будут самостоятельно нести ответственность за свою кампанию, не смогут использовать полноценно партийную символику и тому подобное.

Почему были назначены выборы мэра Харькова?

В последний раз выборы городского головы Харькова состоялись 25 октября 2020 года. На них победил Геннадий Кернес, который на тот момент не один год занимал эту должность.

9 декабря 2020 года на первой сессии Харьковского горсовета нового созыва Кернес получил полномочия городского главы. Он стал мэром Харькова дистанционно, поскольку в тот момент находился на лечении в берлинской клинике Шарите, где восстанавливался от последствий коронавируса.

Однако 17 декабря прошлого года Кернес умер в немецкой клинике.

В конце марта этого года Верховная Рада Украины поддержала постановление, которым назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа