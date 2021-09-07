Партія Слуга народу не планує висувати свого кандидата на виборах мера Харкова, що відбудуться наприкінці жовтня цього року.

Про це поінформував на брифінгу голова фракції Слуги народу Давид Арахамія.

Таке рішення він пояснив тим, що в партії немає сильної кандидатури, яка могла б поборотися за посаду очільника Харкова.

– Я спілкувався з харківʼянами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова – Ред.), бо немає сильної кандидатури, яка може боротися. З великою ймовірністю, — заявив Арахамія.

Голова партії Олександр Корнієнко зі свого боку уточнив, що кандидатів на місцеві вибори висувають місцеві організації, і нещодавно відбувся технічний з’їзд із цього питання. Корнієнко підтвердив наміри Слуги народу не висувати свого кандидата на виборах у Харкові.

Водночас політик припустив, що окремі представники партії можуть самовисуватися і поборотися за крісло мера.

– Швидше за все, з великою ймовірністю, наша партійна організація не буде висувати. Я допускаю, що депутати міської або інших рад від Слуги народу можуть самовисуватися. Але це буде не висування від партії, – пояснив Корнієнко.

Він додав, що такі кандидати-самовисуванці самостійно нестимуть відповідальність за свою кампанію, не зможуть використовувати повноцінно партійну символіку тощо.

Чому були призначені вибори мера Харкова?

Востаннє вибори міського голови Харкова відбулися 25 жовтня 2020 року. На них переміг Геннадій Кернес, який на той момент не один рік обіймав цю посаду.

9 грудня 2020 року на першій сесії Харківської міськради нового скликання Кернес набув повноважень міського голови. Він став мером Харкова дистанційно, оскільки на той момент перебував на лікуванні в берлінській клініці Шаріте, де лікувався від наслідків коронавірусу.

Проте 17 грудня минулого року Кернес помер у німецькій клініці.

Наприкінці березня цього року Верховна Рада України підтримала постанову, якою призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Джерело: Слуга народу

Фото: Слуга народу