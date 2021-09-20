Президент Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США и участия в Генеральной ассамблее ООН ставит целью консолидировать международную поддержку Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь идет о консолидации мировой поддержки в вопросах противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций, а также борьбы с пандемией коронавируса.

– Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией Covid-19, — отметил Кулеба.

Министр добавил, что визит президента Украины будет очень насыщенным. В частности, запланирован ряд встреч в штаб-квартире ООН. Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с лидерами нескольких государств, а также с иностранными инвесторами.

– Президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики, — заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что тема оккупированного Крыма также будет одной из ключевых во время визита.

– Это очень важно. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма, — рассказал глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией должен отправиться в США уже в понедельник, 20 сентября. Там в течение 21 и 22 сентября глава государства примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, где выступит с речью.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 14 сентября 2021 года. Общие дебаты начнутся во вторник, 21 сентября, и продлятся до понедельника, 27 сентября.

Это уже второй визит Владимира Зеленского в США за последний месяц. Первый стартовал 31 августа и продолжался несколько дней.

В рамках этого визита 1 сентября в Белом доме состоялась первая встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. О деталях – читайте в материале.

Фото: МИД Украины