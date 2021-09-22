Президент України Володимир Зеленський передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу список із майже 450 українців, яких незаконно утримує Росія.

Це сталося під час зустрічі в рамках 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

Йдеться про список українців, яких утримують, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України – в Криму та на Донбасі. Зеленський попросив Гутерріша посприяти у звільненні в’язнів.

Крім того, президент ознайомив генсека ООН з поточною ситуацією на Донбасі, зазначивши, що обстріли з боку окупаційних військ не припинилися.

– Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають, – заявив Зеленський.

Також обговорювалося питання Кримської платформи: президент закликав Гутерріша підтримати цю ініціативу. Як відомо, ООН не була представлена на саміті Кримської платформи, який відбувся 23 серпня в Києві.

– Досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень Кримської платформи є обов’язком Організації, – наголосив Зеленський.

Окремо глава держави зазначив, що генсек ООН може відіграти вагому роль в імплементації двох важливих для України резолюцій Генасамблеї: щодо ситуації з правами людини на території окупованого Криму та мілітаризації півострова.

Співрозмовники також обговорили участь України в миротворчих операціях ООН. Зеленський нагадав, що наразі до операцій з підтримання миру залучені понад 300 українців.

Під час перемовин Зеленський запросив Гутерріша відвідати Україну з візитом.

Президент України Володимир Зеленський разом із українською делегацією протягом 21 та 22 вересня бере участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, де виступить із промовою.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, глава держави ставить за мету консолідувати міжнародну підтримку України.