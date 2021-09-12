Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным не имеет смысла без обсуждения вопроса временно оккупированных территорий, в частности Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он напомнил о позиции Кремля: что там вроде бы готовы встретиться, однако категорически против обсуждения вопроса Крыма.

– Вы же слышали позицию российского президента: что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации РФ отдельных украинских территорий? — отметил Никифоров.

Он заверил, что воля у Владимира Зеленского лично встретиться с лидером РФ есть. Такая встреча могла бы состояться в любом месте на нейтральной территории.

В то же время Никифоров подчеркнул, что это не должна быть встреча ради встречи: на обсуждение нужно обязательно вынести вопрос оккупации Россией части территории Украины.

– Контакты по этой встрече на каком-то уровне действительно поддерживаются, но нужно обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России: согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять, — подытожил Никифоров.

Встреча Зеленского и Путина

В конце апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, в частности, непосредственно в зоне конфликта.

Тогда же глава государства поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным.

Впоследствии Владимир Зеленский предлагал организовать встречу с Путиным в Ватикане.

5 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но будто бы не видит соответствующего стремления со стороны украинского президента. По словам Пескова, пока что подготовка встречи приостановлена, поскольку украинская сторона хочет поднять тему оккупации Крыма.

10 сентября на форуме YES Brainstorming Владимир Зеленский сообщил, что хочет предметной встречи с президентом РФ, а не декларативной.

Источник: Телеканал Дом