Парламентська фракція Слуга народу відмовилася зустрічатися із спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим з приводу питання його можливої відставки.

Про це сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп повідомив сам Разумков.

Він зазначив, що в Слузі народу не захотіли заслухати альтернативну точку зору.

– Була запропонована зустріч фракції Слуга народу сьогодні на 18:00 щодо ініціативи, яка надійшла від колег – про відкликання з посади голови Верховної Ради. Я отримав офіційний лист про відмову: що сенсу в такій зустрічі немає, – зазначив Разумков.

Водночас він висловив готовність зустрітися з іншими фракціями та групами та обговорити з ними свою діяльність. За словами Разумкова, фракціям будуть надіслані офіційні звернення.

– Хотів би звернутися до всіх інших фракцій, депутатських груп: якщо буде необхідність обговорити діяльність голови Верховної Ради, щодо “незадовільної” моєї роботи за два роки, я готовий зустрітися, почути зауваження та пропозиції, – заявив Разумков.

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