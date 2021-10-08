Фракция Слуга народа планирует обсудить вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины уже в октябре на своем заседании.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, нардепы соберутся на заседание фракции 18 октября, где и обсудят возможные кадровые изменения в правительстве.

Арахамия не исключил, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, ожидается участие кандидатов в министры.

– По министрам мы действительно будем определяться 18 октября, у нас будет фракция… Возможно с президентом. Кандидаты будут, будем определять порядок, не всех сразу, а постепенно сделаем, — отметил Арахамия.

В то же время нардеп не уточнил, каких именно министров могут заменить.

Еще в начале сентября Давид Арахамия заявлял, что в Кабмине могут заменить трех-четырех министров. В кулуарах претендентами на увольнение называли главу Минобороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Сам Уруский сообщил Фактам ICTV, что никаких официальных разговоров с руководством страны о возможном увольнении у него не было.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у него нет претензий к министрам. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных ротациях в правительстве.

В конце сентября Давид Арахамия сообщил, что кадровые перестановки в Кабмине могут состояться в октябре этого года.