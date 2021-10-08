Фракція Слуга народу планує обговорити питання про кадрові ротації в Кабінеті міністрів України вже у жовтні на своєму засіданні.

Про це повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, нардепи зберуться на засідання фракції 18 жовтня, де і обговорять можливі кадрові зміни в уряді.

Арахамія не виключив, що в засіданні візьме участь президент України Володимир Зеленський. Крім того, очікується участь кандидатів у міністри.

– Щодо міністрів ми дійсно визначатимемося 18 жовтня, у нас буде фракція… Можливо з президентом. Кандидати будуть, будемо визначати порядок, не всіх відразу, а поступово зробимо, – зазначив Арахамія.

Водночас нардеп не уточнив, яких саме міністрів можуть замінити.

Ще на початку вересня Давид Арахамія заявляв, що в Кабміні можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. У кулуарах претендентами на звільнення називали главу Міноборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Сам Уруський повідомив Фактам ICTV, що жодних офіційних розмов із керівництвом країни щодо можливого звільнення у нього не було.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у нього немає претензій до міністрів. Так він відповів на запитання журналістів щодо можливих ротацій в уряді.

Наприкінці вересня Давид Арахамія повідомив, що кадрові перестановки в Кабміні можуть відбутися у жовтні цього року.