Разумков заявил, что его отстранили с нарушением регламента

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его отставка прошла с нарушением регламента, и его коллеги об этом знают.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон — это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко.

Разумков отметил, что во фракции Слуга народа не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями. Также он отметил, что нарушения регламента наблюдались во время рассмотрения закона об олигархах.

— Будет ли турбулентность? Думаю, что будет. Мы ее наблюдаем в течение двух последних недель. Сначала это было рассмотрение вопроса, когда я находился на самоизоляции, так называемого закона об олигархах. Мы знаем, что происходили грубые нарушения закона, часть народных депутатов вынуждены были обратиться и в правоохранительные органы.

Отставка Разумкова

Верховная Рада поддержала отставку Дмитрия Разумкова 7 октября. За проголосовали 284 народных депутатов, 215 из них — представители партии Слуга народа.

Теперь Дмитрий Разумков останется работать в парламенте как депутат. Должность председателя Верховной Рады занял Руслан Стефанчук, который ранее был вице-спикером. Кандидатуру Стефанчук поддержал 261 депутат.