Разумков заявив, що його відсторонили з порушенням регламенту

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його відставка пройшла з порушенням регламенту, і його колеги про це знають.

Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон – це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко.

Разумков наголосив, що у фракції Слуга народу не вистачило голосів за його відставку, через це довелося домовлятися з іншими фракціями. Також він зауважив, що порушення регламенту спостерігалися під час розгляду закону про олігархів.

– Чи буде турбулентність? Думаю, що буде. Ми її спостерігаємо протягом двох останніх тижнів. Спочатку це був розгляд питання, коли я перебував на самоізоляції, так званого закону про олігархів. Ми знаємо, що відбувалися грубі порушення закону, частина народних депутатів змушені були звернутися і до правоохоронних органів.

Відставка Разумкова

Верховна Рада підтримала відставку Дмитра Разумкова 7 жовтня. За проголосували 284 народних депутатів, 215 з них – представники партії Слуга народу.

Тепер Дмитро Разумков залишиться працювати у парламенті як депутат. Посаду голови Верховної Ради обійняв Руслан Стефанчук, який раніше був віце-спікером. Кандидатуру Стефанчука підтримав 261 депутат.