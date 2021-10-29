Верещук вместо Резникова: стало известно, кого могут назначить новыми министрами

Уже в ближайшее время Рада рассмотрит отставку глав четырех министерств.

Речь идет о министре окружающей среды Романе Абрамовском, министре по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексее Резникове, министре обороны Андрее Таране и министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрии Петровском.

Собственные источники во фракции Слуга народа сообщили Фактам ICTV, что новые назначения могут состояться уже в четверг, 4 ноября. Также нам рассказали, какие кандидатуры на должности новых министров рассматривает президентская фракция.

Министр окружающей среды — Руслан Стрелец , который сейчас является заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

, который сейчас является заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Министр по реинтеграции оккупированных территорий — Ирина Верещук (депутат от Слуги народа, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки).

(депутат от Слуги народа, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки). Министр обороны – Алексей Резников , который сейчас является главой Министерства вопросов реинтеграции оккупированных территорий.

, который сейчас является главой Министерства вопросов реинтеграции оккупированных территорий. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности – Павел Рябикин, председатель Государственной таможенной службы Украины.

О кадровых перестановках в Кабинете министров уже давно ходят слухи, однако недавно их прокомментировал премьер-министр Денис Шмигаль.

Шмигаль не исключает ротаций и отмечает, что никто не держится за должности. Премьер-министр также рассказал, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По поводу остальных министров Шмигаль не уточнил и предложил дождаться заседания фракции Слуга народа, которая может принять соответствующие решения.

Вероятные кадровые изменения также прокомментировал Давид Арахамия – глава фракции Слуга народа. Он сообщил, что Рада рассмотрит отставку по меньшей мере четырех министров, а произойдет это на следующей пленарной неделе, то есть со 2 по 5 ноября.