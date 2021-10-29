Верещук замість Резнікова: стало відомо, кого можуть призначити новими міністрами

Уже незабаром Рада розгляне відставку очільників чотирьох міністерств.

Йдеться про міністра довкілля Романа Абрамовського, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрія Петровського.

Власні джерела у фракції Слуга народу повідомили Фактам ICTV, що нові призначення можуть відбутися уже в четвер, 4 листопада. Також нам розповіли, які кандидатури на посади нових міністрів розглядає президентська фракція.

Міністр довкілля – Руслан Стрілець , який наразі є заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

, який наразі є заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій – Ірина Верещук (депутат від Слуги народу, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки).

(депутат від Слуги народу, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки). Міністр оборони – Олексій Резніков, який зараз є очільником Міністерства питань реінтеграції окупованих територій.

який зараз є очільником Міністерства питань реінтеграції окупованих територій. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості – Павло Рябікін, голова Державної митної служби України.

Про кадрові перестановки у Кабінеті міністрів уже давно ходять чутки, однак нещодавно їх прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль не виключає ротацій та зауважує, “що ніхто не тримається за посади”. Прем’єр-міністр також розповів, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський уже написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Щодо решти міністрів Шмигаль не уточнив і запропонував дочекатися засідання фракції Слуга народу, яка може ухвалити відповідні рішення.

Ймовірні кадрові зміни також прокоментував Давид Арахамія – голова фракції Слуга народу. Він повідомив, що Рада розгляне відставку щонайменше чотирьох міністрів, а відбудеться це наступного пленарного тижня, тобто з 2 до 5 листопада.