Сергей Кострийчук стал новым нардепом после того, как народного депутата от Слуги народа Ирину Верещук Верховная Рада назначила министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Алексея Резникова, который в свою очередь стал министром обороны.

Что известно о Сергее Кострийчуке

Родился 7 июня 1985 года, имеет высшее образование – окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.

По ним ЦИК, на момент баллотирования в нардепы, то есть летом 2019 года, временно не работал и проживал в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

Партия Слуга народа взяла его в избирательный список под №140.

Согласно информации на сайте парламента, Кострийчук до сих пор является помощником на общественных началах председателя партии Слуга народа, первого вице-спикера Александра Корниенко.

По данным Честно, Кострийчук – основатель и председатель ОО Слуги народа.

Он также работал юристом в Министерстве аграрной политики, Украгролизинге и других коммерческих структурах на соответствующей должности.

1 ноября заявление об увольнении по собственному желанию написал Алексей Резников – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 4 ноября Алексея Резникова назначили министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Фото: Слуга народу