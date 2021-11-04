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Валентина Летяк |

Помощник Корниенко: что известно о новом нардепе Сергее Кострийчуке

Сергій Кострійчук

Сергей Кострийчук стал новым нардепом после того, как народного депутата от Слуги народа Ирину Верещук Верховная Рада назначила министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Алексея Резникова, который в свою очередь стал министром обороны.

Что известно о Сергее Кострийчуке

Родился 7 июня 1985 года, имеет высшее образование – окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.

По ним ЦИК, на момент баллотирования в нардепы, то есть летом 2019 года, временно не работал и проживал в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

Партия Слуга народа взяла его в избирательный список под №140.

Согласно информации на сайте парламента, Кострийчук до сих пор является помощником на общественных началах председателя партии Слуга народа, первого вице-спикера Александра Корниенко.

По данным Честно, Кострийчук – основатель и председатель ОО Слуги народа.

Он также работал юристом в Министерстве аграрной политики, Украгролизинге и других коммерческих структурах на соответствующей должности.

1 ноября заявление об увольнении по собственному желанию написал Алексей Резников – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 4 ноября Алексея Резникова назначили министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

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Фото: Слуга народу

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