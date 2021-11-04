Сергій Кострійчук стане новим нардепом після того, як народного депутата від Слуги народу Ірину Верещук Верховна Рада призначила міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість Олексія Резнікова, котрий, своєю чергою, став міністром оборони.

Що відомо про Сергія Кострійчука

Народився 7 червня 1985 року, має вищу освіту – закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.

За даними ЦВК, на момент балотування в нардепи, тобто влітку 2019 року, тимчасово не працював і проживав у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.

Партія Слуга народу внесла його до виборчого списку під №140.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, Кострійчук й досі є помічником на громадських засадах голови партії Слуга народу, першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

За даними Чесно, Кострійчук – засновник та голова ГО Слуга народу.

Він також працював юристом у Міністерстві аграрної політики, Украгролізингу та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.

1 листопада заяву про звільнення за власним бажанням написав Олексій Резніков – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 4 листопада Олексія Резнікова призначили міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати.

Фото: Слуга народу