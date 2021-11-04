Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников проводит консультации по поводу целесообразности отмены призыва в армию.

Об этом министр проинформировал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с президентом и премьером возможность отмены призыва и полного перехода на контрактную армию.

Резников уточнил, что сначала хочет обсудить это с экспертами, прежде чем принимать какие-либо решения. Министр подчеркнул, что в Украине должна быть профессиональная армия. Для этого, по его мнению, следует сделать военную службу привлекательной для граждан.

– Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение – у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами. Моя мечта, чтобы в итоге мы пришли к профессиональной армии. Это гораздо эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной, и тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов, — подчеркнул Резников.

Новый глава Минобороны возлагает надежду на принятый в этом году закон Об основах национального сопротивления, предусматривающий создание и развитие войск территориальной обороны.

– Возможно, это и будет тем заменителем, когда люди будут проходить подготовку и будут в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш мобилизационный резерв, – считает Резников.

Он напомнил, что в Украине есть более 400 тысяч ветеранов войны, которые прошли фронт и имеют опыт военных действий.

Резников также отметил необходимость мотивировать граждан продлевать военный контракт, ведь в Украине сейчас очень большой процент людей этого не делают. Мотивацией для продления контракта, по словам Резникова, должны стать: жилищная программа, денежное обеспечение, справедливый карьерный рост.

– У нас должна быть концепция и стратегия всеобъемлющей обороны страны. Тогда врагу смысла заходить на нашу территорию не будет, потому что он потеряет гораздо больше, — подытожил Резников.

В октябре-декабре 2021 года на срочную военную службу в Украине решили призвать более 13 тыс. украинцев. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Общий объем расходов на это запланирован на уровне 62,9 млн грн. В частности, объем расходов на одного призывника составляет 4 633 грн 13 коп.

В апреле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов на военную службу без мобилизации в особый период. Этот документ вводит в Украине новый вид военной службы: в особый период в армию будут призывать граждан, предварительно заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и отнесенных к нему. О деталях документа и что он меняет – читайте в материале.