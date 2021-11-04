Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков не виключає можливості кадрових змін у міністерстві. Але спочатку він має намір поспілкуватися зі співробітниками Міноборони, які обіймають певні посади.

Про це Резніков поінформував у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради. Він уточнив, що всі кадрові зміни будуть погоджуватися із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

– Я зустрінуся з кожним заступником міністра, керівником відповідного департаменту та інших служб, які є у віданні Міноборони… Кадрові зміни в Міністерстві оборони, думаю, будуть, – наголосив Резніков.

Водночас він не став озвучувати прізвища людей, яких можуть стосуватися кадрові ротації у міністерстві.

Резніков уточнив, що спочатку поспілкується зі співробітниками Міноборони, а потім зробить висновки. Міністр зазначив, що це буде зроблено швидко – протягом кількох днів.

– Я хочу поспілкуватися з кожною людиною, хто має відповідальну посаду, зрозуміти, що вона робить, що в них не виходить, що їм заважало, перешкоджало. І я відчую, чи нам далі по дорозі, чи нам слід потиснути руки, подякувати і попросити звільнити місце. І це буде зроблено оперативно, протягом кількох днів, – розповів Резніков.

4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова новим міністром оборони. Серед пріоритетів своєї роботи Резніков назвав: розбудову ЗСУ; посилення протиповітряної оборони, авіації та флоту, зближення з НАТО, повний аудит Міноборони.

Крім того, новопризначений міністр оборони проводить консультації щодо доцільності скасування призову в армію.