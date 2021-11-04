Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков проводить консультації щодо доцільності скасування призову в армію.

Про це міністр поінформував у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання, чи обговорював він із президентом та прем’єром можливість скасування призову та повного переходу на контрактну армію.

Резніков уточнив, що спочатку хоче обговорити це з експертами, перш ніж ухвалювати будь-які рішення. Міністр наголосив, що в Україні має бути професійна армія. Для цього, на його думку, слід зробити військову службу привабливою для громадян.

– Я в своїх попередніх консультаціях дійсно зараз обговорюю доречність скасування призову. Я не хочу зараз давати своє бачення – в мене є відчуття, але я хочу його перевірити, проговоривши з експертами. Моя мрія, щоб у результаті ми прийшли до професійної армії. Це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу в армії привабливою, і тоді в нас не буде стояти питання про призив хлопців-студентів, – наголосив Резніков.

Новий очільник Міноборони покладає сподівання на ухвалений цього року закон Про основи національного спротиву, який передбачає створення та розвиток військ територіальної оборони.

– Можливо, це і буде тим замінником, коли люди проходитимуть підготовку і будуть в реєстрі територіальної оборони. І це якраз і буде наш мобілізаційний резерв, – вважає Резніков.

Він нагадав, що в Україні є понад 400 тисяч ветеранів війни, які пройшли фронт і мають досвід військових дій.

Резніков також наголосив на необхідності мотивувати громадян продовжувати військовий контракт, адже в Україні зараз дуже великий відсоток людей цього не роблять. Мотивацією для продовження контракту, за словами Резнікова повинні стати: житлова програма, грошове забезпечення, справедливий кар’єрний ріст.

– У нас має бути концепція і стратегія всеохоплюючої оборони країни. Тоді ворогу сенсу заходити на нашу територію не буде, бо він втратить набагато більше, – підсумував Резніков.

У жовтні-грудні 2021 року до строкової військової служби в Україні вирішили призвати понад 13 тис. українців. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Загальний обсяг видатків на це запланований на рівні 62,9 млн грн. Зокрема обсяг видатків на одного призовника складає 4 633 грн 13 коп.

У квітні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про призов резервістів на військову службу без мобілізації в особливий період. Цей документ запроваджує в Україні новий вид військової служби: в особливий період до армії призиватимуть громадян, які попередньо уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та зараховані до нього. Про деталі документа та що він змінює – читайте в матеріалі.