Лишь 8% украинцев относятся положительно к недавней отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время 39,1% респондентов сообщили, что не поддерживают отставку Разумкова.

Еще 44,1% опрошенных равнодушны к этому вопросу, а 8,8% затруднились ответить на вопрос социологов.

Большинство опрошенных украинцев (57,2%) выразили мнение, что отставка Разумкова с должности главы ВР ничего не изменит.

В то же время 24,3% респондентов убеждены, что это событие превратит украинский парламент в послушный инструмент Офиса президента.

И только 6,6% опрошенных заявили, что теперь ожидают ускорения реформ в Украине. Еще 11,9% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма).

Погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Фото: Верховная Рада