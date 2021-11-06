Екстрадиція Саакашвілі з Грузії неможлива: у Мін’юсті пояснили чому

В Україні немає кримінального провадження чи вироку суду щодо екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, тому українські компетентні органи не можуть вимагати від Тбілісі його екстрадиції.

– Процедуру екстрадиції особи в Україну може бути ініційовано компетентним органом лише у разі наявності кримінального провадження на території України щодо особи чи вироку суду. Міністерством юстиції України не розглядається питання екстрадиції М. Саакашвілі, – пояснили у Мін’юсті.

У ст. 541 Кримінального процесуального кодексу України чітко сформульовано, що екстрадиція – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Подати таке клопотання може слідчий, прокурор, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок.

Наприкінці жовтня у Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що не обговорювали з представниками України питання видачі затриманого 1 жовтня Міхеіла Саакашвілі.

Там пояснили, що у такій ситуації екстрадиція не відбувається, а також спростували інформацію про нібито перемовини з Києвом щодо цього питання.

Фото: Mikheil Saakashvili