ЦИК признала Кострийчука избранным депутатом вместо Верещук

Сергей Кострийчук официально стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Слуга народа вместо Ирины Верещук, досрочно сложившей полномочия нардепа из-за назначения вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 9 ноября.

Центризбирком получил постановление Верховной Рады от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Верещук, которая была избрано на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа.

– Комиссия рассмотрела постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под №140, – сообщает ЦИК.

На момент баллотирования в нардепы Сергей Кострийчук временно не работал и проживал в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

Сейчас же на сайте парламента говорится, что Кострийчук является помощником на общественных началах председателя партии Слуга народа, первого вице-спикера Александра Корниенко.

Подробная биография Сергея Кострийчука — в материале на Фактах ICTV.