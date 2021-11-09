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Факты / Украина / Политика

ЦИК признала Кострийчука избранным депутатом вместо Верещук

Валентина Летяк редактор ленты
Сергій Кострійчук

Сергей Кострийчук официально стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Слуга народа вместо Ирины Верещук, досрочно сложившей полномочия нардепа из-за назначения вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее решение ЦИК принял на заседании 9 ноября.

Центризбирком получил постановление Верховной Рады от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Верещук, которая была избрано на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа.

– Комиссия рассмотрела постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под №140, – сообщает ЦИК.

На момент баллотирования в нардепы Сергей Кострийчук временно не работал и проживал в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

Сейчас же на сайте парламента говорится, что Кострийчук является помощником на общественных началах председателя партии Слуга народа, первого вице-спикера Александра Корниенко.

Подробная биография Сергея Кострийчука — в материале на Фактах ICTV.

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Источник: ЦИК

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