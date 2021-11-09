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ЦВК визнала Кострійчука обраним депутатом замість Верещук

Валентина Летяк редактор стрічки
Сергій Кострійчук

Сергій Кострійчук офіційно став народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії Слуга народу замість Ірини Верещук, яка достроково склала повноваження нардепа через призначення віце-прем’єр-міністром – міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 9 листопада.

Центрвиборчком отримав постанову Верховної Ради  від 4 листопада 2021 року про дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Верещук, яка була обрана на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу.

– Комісія розглянула постанову та визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сергія Кострійчука, включеного до виборчого списку політичної партії  Слуга народу під №140, – повідомляє ЦВК.

На момент балотування в нардепи Сергій Кострійчук тимчасово не працював і проживав у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.

Нині ж на сайті парламенту зазначено, що Кострійчук є помічником на громадських засадах голови партії Слуга народу, першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

Детальна біографія Сергія Кострійчука – у матеріалі на Фактах ICTV.

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Джерело: ЦВК

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