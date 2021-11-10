На засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), яке відбудеться в середу, 10 листопада, розглянуть ситуацію, яка спостерігається на кордоні з Білоруссю.

Про це поінформував у коментарі журналістам секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, вчора відбулися дві наради з цього приводу, після чого президент Володимир Зеленський вирішив скликати РНБО.

– Вчора було дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу (ситуації на кордоні з Білоруссю, – Ред.) одне з питань, – наголосив Данілов.

Засідання РНБО відбудеться сьогодні, 10 листопада, о 15:00 в Києві.

Ситуація на кордоні між країнами Євросоюзу та Білоруссю останнім часом є напруженою через міграційну кризу – неконтрольований потік мігрантів.

У Раді ЄС звинувачують у створенні цієї кризи режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Потоки мігрантів з білоруського кордону Брюссель розглядає як метод тиску Мінська на Євросоюз та помсту за запроваджені санкції..

Днями мігранти через Білорусь хотіли прорватися до Польщі, проте цю спробу було відбито.

Влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони та оголосила про бойову готовність на кордоні з Білоруссю.

А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка через ситуацію з мігрантами.