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Риск для здоровья: суд над Саакашвили пройдет без его присутствия

Анастасия Гевко редактор ленты
Риск для здоровья: суд над Саакашвили пройдет без его присутствия

Суд над бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили пройдет без его присутствия из-за риска для его здоровья. Об этом говорится в заявлении пенитенциарной службы Грузии.

– М. Саакашвили прекратил значительную часть своего лечения, в связи с чем выведение его из больницы для посещения судебного процесса грозит дополнительным риском его здоровью, – сказано в заявлении службы.

Если будет принято соответствующее решение, Саакашвили предоставят возможность принять дистанционное участие в судебном заседании из лечебного учреждения глданской тюрьмы №18.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября призвал грузинские власти допустить к Михеилу Саакашвили его мать и близких, а также рассмотреть возможность его осмотра врачами из Украины.

До этого, 11 ноября, омбудсмен Украины Людмила Денисова обнародовала видеозапись, которая подтвердила факт пыток и жестокого обращения с Саакашвили во время его перемещения в ИК №18 в Глдане.

Денисова призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет отреагировать на данный факт и потребовала безотлагательно перевести Михеила Саакашвили в другую больницу.

Источник: Пенитенциарная служба Грузии

Фото: УНИАН

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