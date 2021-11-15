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Ризик для здоров’я: суд над Саакашвілі пройде без його присутності

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ризик для здоров’я: суд над Саакашвілі пройде без його присутності

Суд над колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі пройде без його присутності через ризик його здоров’ю. Про це йдеться у заяві пенітенціарної служби Грузії.

– Саакашвілі припинив значну частину свого лікування, у зв’язку з чим виведення його з лікарні для відвідування судового процесу загрожує додатковим ризиком його здоров’ю, – сказано у заяві служби.

Якщо буде ухвалено відповідне рішення, Саакашвілі нададуть можливість взяти дистанційну участь у судовому засіданні з лікувальної установи глданської в’язниці №18.

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада закликав грузинську владу допустити до Міхеіла Саакашвілі його матір та близьких, а також розглянути можливість його огляду лікарями з України.

До цього, 11 листопада, омбудсмен України Людмила Денісова оприлюднила відеозапис, який підтвердив факт тортур та жорстокого поводження з Саакашвілі під час його переміщення до ВЧ №18 у Глдані.

Денісова закликала Комітет ООН проти тортур та Європейський комітет відреагувати на цей факт і вимагає негайно перевести Міхеіла Саакашвілі до іншої лікарні.

Джерело: Пенітенціарна служба Грузії

Фото: УНІАН

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