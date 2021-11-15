Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год на следующей пленарной неделе, а именно в период с 30 ноября по 3 декабря.

Об этом сообщил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп спикер парламента Руслан Стефанчук.

– Хотел бы сообщить, что следующая пленарная неделя у нас, скорее всего, будет бюджетной. Следующая, не эта. Но я понимаю, что к этому нужно подготовиться, поэтому призываю активно изучать те предложения, которые предоставлены, — отметил он.

Как известно, 20 октября Верховная Рада приняла за основу закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000).

Впоследствии нардепы проголосовали его в первом чтении. Окончательно государственный бюджет на 2022 год должен быть принят до 1 декабря (это предусмотрено законом о регламенте ВР).

Согласно календарному плану работы парламента, нардепы будут работать в сессионном зале с 16 по 19 ноября. Далее выделена неделя для работы с избирателями.

А следующая пленарная неделя, во время которой могут принять госбюджет-2022, запланирована на 30 ноября – 3 декабря.

Что предусматривает госбюджет-2022

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о госбюджете на 2022 год 15 сентября. Впервые этот документ разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (на 2022-2024 годы).

21 сентября законопроект был представлен в Верховной Раде.

Среди приоритетных сфер финансирования в госбюджете-2022 определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост реального ВВП Украины запланирован на уровне 3,8%. Уровень инфляции в следующем году может составить 6,2%. Курс национальной валюты в Кабмине прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Среднемесячная зарплата на следующий год составит 15 258 грн, а минимальная к концу года должна вырасти до 6 700 грн.

О ключевых показателях госбюджета-2022 – читайте в материале.

Фото: Верховная Рада