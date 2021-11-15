Верховна Рада України повинна розглянути проект державного бюджету на 2022 рік вже наступного пленарного тижня, а саме в період з 30 листопада по 3 грудня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– Хотів би повідомити, що наступний пленарний тиждень в нас, швидше за все, буде бюджетним. Наступний, не цей. Але я розумію, що до цього потрібно підготуватися, а тому закликаю активно вивчати ті пропозиції, які надані, – зазначив він.

Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу закон України про державний бюджет на 2022 рік (№6000).

Згодом нардепи проголосували його в першому читанні. Остаточно державний бюджет на 2022 рік повинні ухвалити до 1 грудня (це передбачено законом про регламент ВР).

Згідно з календарним планом роботи парламенту, нардепи працюватимуть у сесійній залі з 16 по 19 листопада. Далі виділено тиждень для роботи з виборцями.

А наступний пленарний тиждень, під час якого можуть ухвалити держбюджет-2022, заплановано на 30 листопада – 3 грудня.

Що передбачає держбюджет-2022

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про держбюджет на 2022 рік 15 вересня. Вперше цей документ розроблено на основі трирічної бюджетної декларації (на 2022-2024 роки).

21 вересня законопроект було представлено у Верховній Раді.

Серед пріоритетних сфер фінансування в держбюджеті-2022 визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання реального ВВП України заплановано на рівні 3,8%. Рівень інфляції наступного року може скласти 6,2%. Курс національної валюти в Кабміні прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Середньомісячна зарплата наступного року складе 15 258 грн, а мінімальна до кінця року повинна зрости до 6 700 грн.

Про ключові показники держбюджету-2022 – читайте в матеріалі.

Фото: Верховна Рада