Станом на сьогодні, українська армія перебуває у постійній бойовій готовності. Наші військові можуть впевнено оборонятися та відбивати атаки.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Як би ми не оцінювали у публічному полі скупчення військ, говорімо про справи. На сьогодні українська армія перебуває у постійній готовності оборонятися та відбивати атаки, – переконана Маляр.

Вона зазначила, що українські військовослужбовці готові відбивати не лише повномасштабні вторгнення, а й захоплення об’єктів критичної інфраструктури.

– На сьогодні ми готові відбивати не лише повномасштабні вторгнення військових, ми готові відбивати й захоплення об’єктів критичної інфраструктури, – вважає заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр висловила впевненість у тому, що українська армія наразі перебуває в абсолютній бойовій та цілодобовій готовності.

Заступниця очільника Міноборони зазначила, що Україна не має розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на кордоні України та Росії. За її словами, західні партнери підтверджували цифри щодо кількості військ, які перебувають поблизу кордону.

Водночас Міністерство оборони України не мало розбіжностей щодо інтенсивності та руху російських військ біля українських кордонів.

Фото: Ганна Маляр