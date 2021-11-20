Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що президент Болгарії Румен Радев своєю заявою про “російський” Крим завдав удар дружнім відносинам з Україною.

На думку міністра, своїм висловом він підставив Болгарію під критику Європейського Союзу та підіграв пропаганді Російської Федерації.

– Я розповім Румену Радеву, що таке драма. Це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території та вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він завдав удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС та підіграв російській пропаганді, – наголосив він.

Заява президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев під час дебатів на виборах у прямому ефірі місцевого телеканалу назвав тимчасово окупований Крим “територією Росії”.

Багато країн світу та держави-члени Європейського Союзу розкритикували неправдивий вислів Радеву. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що слова глави Болгарії не сприяють розвитку дружніх відносин двох країн.

Водночас вислів різко не збігається з офіційною позицією Софії про те, що Болгарія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Джерело: Дмитро Кулеба