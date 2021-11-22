Цього тижня журналісти видання Bellingcat разом з проектом The Insider оприлюднили своє розслідування так званого Вагнергейту.

Політолог Володимир Фесенко наголошує на важливості матеріалу. За його словами, він показує не тільки, чому стався провал у спецоперації, а й участь Росії у війні проти України та рівень української розвідки.

План українських силовиків під назвою Авеню мав за мету зібрати та привезти до України справжніх вбивць та військових злочинців, пов’язаних з російсько-українською війною на Донбасі. Мова йде про затримання головорізів з приватної військової компанії Вагнера.

– Безпрецедентна операція, яка вражає своїм розмахом, – так про план із захоплення вагнерівців говорять спецслужбовці.

Починалося усе з того, що наші розвідники завербували бойовика, який допомагав координувати операцію на території ворога. А далі спецслужбам вдалося провернути хитрість, що бойовики самі ж себе і здали та ще й, окрім цього, описали усі свої злочини.

Але ключовою задачею було не просто зібрати інформацію, а доправити злочинців до зали суду.

– Ми хотіли не лише показати, як вони це робили. Найголовніше – ми хотіли показати іншим державам, що ми можемо притягнути їх до відповідальності. Завдання було одне: визначити їх і якоюсь мірою, якоюсь формою доправити їх до суду, – повідомив в інтерв’ю програмі Свобода слова Савіка Шустера начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба.

План розвідки заключався у тому, щоб “найняти” вагнерівців на роботу. А коли вони будуть летіти до місця призначення, посадити літак в Україні та затримати злочинців. Але усе пішло не за планом під фінал спецоперації.

Глава головного управління розвідки був звільнений невдовзі після провалу. А сама влада спочатку заявила, що ніякої операції не було взагалі. Потім повідомили, що вона усе ж таки була, але планувалася не з Києва.

Ситуація стала ще більш заплутаною, коли президент України Володимир Зеленський несподівано заявив, що заздалегідь говорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про спецоперацію.

За дивним збігом, після того бойовиків у Мінську затримує білоруський КДБ. І майже одразу Лукашенко віддає вагнерівців Путіну.

Але хто міг знати про спецоперацію або злити інформацію? У розслідуванні журналістів Bellingcat пояснюється причина: українська влада щойно домовилася з Кремлем про перемир’я на Донбасі та боялась його зірвати.

Але після цього генерал Бурба публічно заявив, що операцію перенесли, бо йому дав вказівку глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

У експертів це викликало чимало запитань. Та спеціально створена парламентська тимчасова слідча комісія заявила, доказів команди про відкладення операції немає.

Разом з тим факт лишається фактом: унікальну операцію, про яку знало усього кілька можновладців, зірвали. Хто за цим стоїть питання відкрите.