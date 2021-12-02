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Факты / Украина / Политика

Язык шантажа: Лавров призвал НАТО не играть с огнем в вопросе членства Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Сергей Лавров

Россия в очередной раз использует язык шантажа в вопросе членства Украины в НАТО. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пленарной сессии совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме, назвал решение Бухарестского саммита миной для европейской безопасности.

– Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелыми последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасному пределу, – сказал дипломат.

По его словам, повторение третьими странами бухарестских тезисов о расширении НАТО – это “игра с огнем”.

Лавров подчеркнул, что развертывание сил НАТО непосредственно у границ России и превращение стран-соседей в плацдарм противостояния с ней категорически неприемлемо.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия хочет гарантий от Запада, что НАТО не продвинется в расширении Альянса на Восток, что Украина не войдет в Североатлантический альянс.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от вмешательства в решение вопроса о вступлении Украины.

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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