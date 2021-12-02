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Факти / Україна / Політика

Мова шантажу: Лавров закликав НАТО не грати з вогнем у питанні членства України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сергей Лавров

Росія вкотре використовує мову шантажу щодо питання членства України в НАТО. Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на пленарній сесії ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Стокгольмі, назвав рішення Бухарестського саміту міною для європейської безпеки.

– Один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, що обернулася тяжкими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в сфері безпеки до небезпечної межі, – сказав дипломат.

За його словами, повторення третіми країнами бухарестських тез щодо розширення НАТО – це “гра з вогнем”.

Лавров наголосив, що розгортання сил НАТО безпосередньо біля кордонів Росії та перетворення країн-сусідів на плацдарм протистояння з нею категорично неприйнятно.

Напередодні Володимир Путін заявив, що Росія хоче гарантії від Заходу, що НАТО не просунеться у розширенні Альянсу на Схід, що Україна не увійде до Північноатлантичного альянсу.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від втручання у вирішення питання про вступ України.

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Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

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