В Україні хочуть зобов’язати чиновників та керівників стратегічних державних підприємств декларувати множинне громадянство. А за брехню в таких деклараціях пропонується запровадити кримінальну відповідальність.

Про це йдеться в законопроектах № 6369 та № 6372, які ініціював президент Володимир Зеленський. У четвер, 2 грудня, ці документи з’явилися на сайті Верховної Ради.

– Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа… також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити. Українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність, – зазначив Володимир Зеленський, якого цитує прес-служба Офісу президента.

Згідно із проектом закону № 6369, декларацію про наявність чи відсутність громадянства іноземної держави (держав) повинні подавати:

• чиновники (особи, які виконують функції держави або місцевого самоврядування);

• керівники (заступники керівника) стратегічних об’єктів державної власності, що мають важливе значення для економіки і безпеки України;

• особи, які мають доступ до державної таємниці;

• члени виборчих комісій (чи комісій з проведення референдуму), а також офіційні спостерігачі на виборах чи референдумі;

• члени політичних партій.

У такій декларації слід зазначити відомості про наявність (відсутність), набуття, перебування в процедурі набуття громадянства або підданства іншої держави (чи держав).

Декларації повинні будуть подавати і ті, хто претендують на державні посади чи посади керівників стратегічних підприємств; планують вступити до партії чи стати членом виборчої комісії, спостерігачем; хочуть отримати доступ до державної таємниці.

Перевірку достовірності даних у таких деклараціях здійснюватиме Служба безпеки України.

Запроваджуються обмеження для українців, які мають громадянство або підданство іншої держави (чи держав), перебувати на посадах у державних органах, бути членами партій, виборчих комісій, спостерігачами на виборах та референдумах, мати доступ до державної таємниці, а також бути керівниками на стратегічних об’єктах держвласності.

За неподання декларації або внесення до неї неправдивих даних можуть запровадити відповідальність (адміністративну та кримінальну). Це передбачено законопроектом № 6372.

Так, пропонується ввести штрафи за:

• несвоєчасне подання декларації про іноземне громадянство – у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 850 – 1 700 грн);

• неподання декларації – в розмірі від 50 до 80 мінімумів доходів громадян (850 – 1 360 грн) з позбавленням права обіймати посади протягом року.

А за умисне внесення недостовірних даних у декларацію передбачена кримінальна відповідальність: штраф від 4 000 до 5 000 мінімумів доходів громадян (68 – 85 тис. грн); або обмеження волі на строк до трьох років.

Напередодні під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський анонсував внесення до ВР законопроекту про множинне громадянство.

Глава держави зазначив, що в усьому світі зараз – 65 млн українців, для яких це питання є важливим.