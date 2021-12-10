Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном і розповів про домовленості, яких їм вдалося досягти.

Так, за словами Зеленського, президенти погодили подальші кроки щодо розблокування Нормандського формату та роботи ТКГ.

Також вони обговорили загрози для енергетичної безпеки України та диверсифікацію енергоносіїв.

Зараз дивляться

– Вдячний президентові Франції за позитивну оцінку потокових реформ, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня Україна запропонувала в ОБСЄ зробити низку кроків для виходу з глухого кута, який виник у переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту, розпочатого РФ.

Зокрема, українська сторона запропонувала запровадити так зване різдвяне припинення вогню та закликала Росію провести новий обмін утримуваними особами.

Фото: Факти ICTV

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.