Кулеба вказав на стратегічну помилку НАТО: жодного вторгнення у 2014 році не було б

Північноатлантичний Альянс зробив серйозну помилку, не надавши Україні повноцінного членства до 2014 року.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б жодної російської агресії. Це був би найкращий спосіб гарантувати безпеку не лише самої України, а й усього євроатлантичного простору, – наголосив глава МЗС.

За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін ніколи не ризикнув би піти на пряму конфронтацію зі збройними силами Альянсу.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що позаблоковий статус України не лише не зупинить агресивну поведінку Москви, а й може призвести до нової ескалації конфлікту.

За його словами, найкращою відповіддю НАТО на російські ультиматуми про вступ України до Північноатлантичного Альянсу буде їхнє ігнорування.

Очільник українського МЗС нагадав, що Україна закріплювала за собою статус позаблоковості ще у 2010 році, проте це її не захистило від анексії Криму Росією та окупації частини Донецької та Луганської областей.