Голова партії Слуга народу Олена Шуляк назвала показовим запровадження санкцій щодо колишнього голови КСУ Олександра Тупицького Сполученими Штатами. Про це вона заявила в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

— Дуже показово, що санкції США запровадили та оголосили про них 9 грудня, а це день боротьби з корупцією. Це також можна розцінювати як певний знак корупціонерам, які працювали у нас у Конституційному суді, адже ми говоримо про Тупицького та його дружину, які звинувачуються у тому, що вони були помічені у корупційних діяннях у цій сфері.

Вона зазначила, що запровадження санкцій проти них є ознакою того, що США говорять про те, що “нікому не буде дозволено руйнувати антикорупційну структуру та електронне декларування, яке ми запроваджували за допомогою наших партнерів”.

Шуляк нагадала, що після введення указу Зеленським щодо відсторонення Тупицького деякі опозиційні сили “кричали з усіх сторін, що це майже конституційний переворот”.

— Коли США пишуть, що Тупицький – це екс-голова КСУ, то це ще раз доводить, що наші міжнародні партнери допомагають нам боротися і давати такі знаки корупціонерам в Україні, – підсумувала Шуляк.

9 грудня Державний департамент США запровадив санкції проти Олександра Тупицького – колишнього очільника Конституційного суду України. Під санкції також потрапила дружина Тупицького Ольга Тупицька.

Під санкції США потрапив також Андрій Портнов – колишній перший заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Обмеження проти нього запровадило Міністерство фінансів США.