Кабинет министров согласовал назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной госадминистрации (ОГА). Сейчас он возглавляет другой регион Украины – Полтавскую область.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, о чем проинформировал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Согласовано назначение… Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации, – написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Кабмин также согласовал увольнение Синегубова с должности главы Полтавской ОГА.

Следует отметить, что Харьковская область находится без руководителя с августа этого года. Тогда президент Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской ОГА.

Вот уже четыре месяца обязанности руководителя области исполняет Александр Скакун – заместитель председателя Харьковской ОГА.

Теперь у региона может появиться новый руководитель без приставки и.о. Соответствующий указ должен подписать президент.

Что известно об Олеге Синегубове

• Биография

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Образование получил в Харьковском национальном университете внутренних дел (2004 год, специальность Правоведение). Синегубов является доктором юридических наук.

С 2000 по 2008 годы он работал в органах внутренних дел в Харькове. Впоследствии стал преподавать в Харьковском национальном университете внутренних дел, а в 2015-2019 годах занимал должность декана одного из факультетов этого вуза.

В 2018 году Олег Синегубов претендовал на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел отбор.

А 11 ноября 2019 года он стал главой Полтавской ОГА (согласно указу президента №843).

Синегубов имеет жену и двух сыновей.

• Декларация

Согласно декларации за 2020 год, Олег Синегубов владеет двумя квартирами в Харькове площадью 202,5 кв. м и 50.8 кв. м, а также легковым автомобилем Lexus 2010 года выпуска.

Жена предполагаемого нового главы Харьковской ОГА – Анна Журавлева владеет квартирой в Харькове площадью 156,5 кв. м, двумя паркоместами в этом же городе, а также двумя земельными участками в Харьковской области. В собственности жены Синегубова есть автомобиль Porsche Cayenne 2010 года выпуска.

В настоящее время супруги арендуют квартиру в Полтаве.

В течение прошлого года Олег Синегубов заработал на должности главы Полтавской ОГА 595 806 грн. Кроме того, он получил 2,472 млн грн от отчуждения движимого и недвижимого имущества.

Супруги задекларировали наличные средства в размере 190 тыс. долларов. А в сентябре 2021 года Синегубов задекларировал подарок в размере 1 млн грн.

Недавно Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Увольнения замглавы МВД требовал президент Владимир Зеленский после инцидента, произошедшего при участии Гогилашвили на блокпосту в Донецкой области. О деталях скандала и увольнении – читайте в материале.

Источник: Тарас Мельничук