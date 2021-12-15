Кабінет міністрів погодив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної держадміністрації (ОДА). Зараз він очолює інший регіон України – Полтавську область.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, про що поінформував постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Погоджено призначення… Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації, – написав Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Кабмін також погодив звільнення Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА.

Варто зазначити, що Харківська область перебуває без очільника з серпня цього року. Тоді президент Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з посади голови Харківської ОДА.

Ось уже чотири місяці обов’язки керівника області виконує Олександр Скакун – заступник голови Харківської ОДА.

Тепер у регіону може з’явитися новий керівник без приставки в.о. Відповідний указ повинен підписати президент.

Що відомо про Олега Синєгубова

• Біографія

Олег Синєгубов народився в 1983 році в Харкові. Освіту здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ (2004 рік, спеціальність Правознавство). Синєгубов є доктором юридичних наук.

З 2000 по 2008 рік він працював в органах внутрішніх справ у Харкові. Згодом почав викладати в Харківському національному університеті внутрішніх справ, а в 2015-2019 роках обіймав посаду декана одного з факультетів цього вишу.

У 2018 році Олег Синєгубов претендував на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, проте не пройшов відбір.

А 11 листопада 2019 року він став головою Полтавської ОДА (згідно з указом президента №843).

Синєгубов має дружину і двох синів.

• Декларація

Згідно з декларацією за 2020 рік, Олег Синєгубов володіє двома квартирами в Харкові площею 202,5 кв. м та 50.8 кв. м, а також легковим автомобілем Lexus 2010 року випуску.

Дружина ймовірного нового голови Харківської ОДА – Анна Журавльова володіє квартирою в Харкові площею 156,5 кв. м, двома паркомісцями в цьому ж місті, а також двома земельними ділянками в Харківській області. У власності дружини Синєгубова є автомобіль Porsche Cayenne 2010 року випуску.

Наразі подружжя орендує квартиру в Полтаві.

Протягом минулого року Олег Синєгубов заробив на посаді голови Полтавської ОДА 595 806 грн. Крім того, він отримав 2,472 млн грн від відчуження рухомого та нерухомого майна.

Подружжя задекларувало готівкові кошти в розмірі 190 тис. доларів. А у вересні 2021 року Синєгубов задекларував подарунок у розмірі 1 млн грн.

Нещодавно Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Звільнення заступника голови МВС вимагав президент Володимир Зеленський після інциденту, який стався за участі Гогілашвілі на блокпосту в Донецькій області. Про деталі скандалу та звільнення – читайте в матеріалі.

Джерело: Тарас Мельничук

Фото: Олег Синєгубов