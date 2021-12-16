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Факты / Украина / Политика

Полномасштабное вторжение РФ может спровоцировать Третью мировую – Лапутина

Татьяна Забожко редактор ленты
юлія лапутіна

Полномасштабное вторжение России в Украину обусловит распространение конфликта по территории всей Европы и может даже спровоцировать Третью мировую войну.

Такое мнение озвучила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

– С геополитической точки зрения, похоже, что сценарий Третьей мировой войны возможен, поэтому на украинский вопрос следует обратить внимание, учитывая безопасность континента, – отметила министр.

Глава ведомства уверяет: большинство из 400 тыс. украинских ветеранов от 20 до 60 лет готовы защищать страну в случае атаки Москвы.

Однако, уверенна она, президента РФ Владимира Путина не будут сдерживать украинские границы.

– Война в случае российского вторжения в Украину распространится далеко за пределы Украины, – предостерегает министр по делам ветеранов.

Вместе с тем, говорит Юлия Лапутина, Украина сможет противостоять агрессору.

– В случае реального военного вторжения для агрессора может быть успешным первый шаг. Но следующий уже таким не будет, потому что страна имеет большой опыт национального сопротивления, – отмечает она.

Источник: Sky News

Фото: УНИАН

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