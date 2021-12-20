Офіс президента зацікавлений, щоб конкурс з обрання очільника САП відбувся до кінця року

Офіс президента запевнив українців, що зацікавлений у швидкому завершенні необхідних процедур для проведення конкурсу на посаду нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до кінця 2021 року.

За даними Офісу президента, глава держави Володимир Зеленський та команда очікують на успішне завершення відбору.

У відомстві зазначили, що комісія має для цього необхідні можливості, а конкурсний відбір здійснили згідно з чинним законодавством України.

– Ми побачили повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом одного з колишніх працівників НАБУ щодо процедурних аспектів проведення цього конкурсного відбору, – повідомив Офіс президента.

Проте у постійному органі глави держави наголосили, що рішення суду ще не остаточне, тому його проаналізують згідно з вимогами законодавства.

Після цього в Офісі президента зможуть зробити ґрунтовні висновки щодо рішення. Завершальний етап конкурсу на посаду очільника САП відбудеться вчасно, оскільки немає підстав для його затягування, зазначили у відомстві.

Рішення ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними ОАСК, суд констатував наявність прогалини у законі щодо особи, уповноваженої визначати порядок проведення конкурсу на призначення адміністративних посад у САП.