Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства против бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом в учреждении сообщили 28 декабря.

В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником во время пересечения блокпоста в Донецкой области.

Это деяние наказывается лишением свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили правительство уволило 13 декабря после скандала на одном из блокпостов в зоне ООС.

Видео с замминистра в сети появилось 10 декабря.

На кадрах видно, как Александр Гогилашвили возмущался, что правоохранители не узнали его и попросили предоставить документы для проверки.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили, а президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин уволить заместителя министра.

Впоследствии Александр Гогилашвили извинился за свое поведение. По его словам, на блокпосту он вел себя слишком эмоционально, а также пообещал способствовать объективному расследованию инцидента.

Источник: ГБР

Фото: Александр Гогилашвили