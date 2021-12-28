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Факты / Украина / Политика

ГБР возбудило два уголовных производства против Гогилашвили

Татьяна Забожко редактор ленты
ГБР возбудило два уголовных производства против Гогилашвили

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства против бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом в учреждении сообщили 28 декабря.

В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником во время пересечения блокпоста в Донецкой области.

Это деяние наказывается лишением свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили правительство уволило 13 декабря после скандала на одном из блокпостов в зоне ООС.

Видео с замминистра в сети появилось 10 декабря.

На кадрах видно, как Александр Гогилашвили возмущался, что правоохранители не узнали его и попросили предоставить документы для проверки.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили, а президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин уволить заместителя министра.

Впоследствии Александр Гогилашвили извинился за свое поведение. По его словам, на блокпосту он вел себя слишком эмоционально, а также пообещал способствовать объективному расследованию инцидента.

Источник: ГБР

Фото: Александр Гогилашвили

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