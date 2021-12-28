Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства против бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Об этом в учреждении сообщили 28 декабря.
В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины.
Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником во время пересечения блокпоста в Донецкой области.
Это деяние наказывается лишением свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили правительство уволило 13 декабря после скандала на одном из блокпостов в зоне ООС.
Видео с замминистра в сети появилось 10 декабря.
На кадрах видно, как Александр Гогилашвили возмущался, что правоохранители не узнали его и попросили предоставить документы для проверки.
Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили, а президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин уволить заместителя министра.
Впоследствии Александр Гогилашвили извинился за свое поведение. По его словам, на блокпосту он вел себя слишком эмоционально, а также пообещал способствовать объективному расследованию инцидента.
Источник: ГБР
Фото: Александр Гогилашвили